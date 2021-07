Si segnala la presenza di code questa mattina, 27 luglio 2021, sulla A1 tra nodo A24 e Diramazione Roma Sud, in direzione San Cesareo, a causa di un incidente.

Incidente sulla A1, direzione San Cesareo

Sull’A1 Roma-Napoli code tra nodo A24 e Diramazione Roma Sud in direzione San Cesareo, a causa di un incidente al km 566 in cui si è ribaltato un veicolo, in sorpasso.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento ore 10:25

Il traffico risulta al momento bloccato; sul posto, sono presenti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio