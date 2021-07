Via delle Tre Fontane, Eur: empestivamente intervenuta per una segnalazione di rissa, la Polizia di Stato arresta un 23enne romano.

Ecco cosa è successo a Roma

E’ partito tutto da un apprezzamento fatto da un gruppo di ragazzi nei confronti di una ragazza che chiacchierava con degli amici.

Intervenuto per difenderla, un giovane è stato aggredito dal branco prima verbalmente e poi a calci e pugni.

Chiamato il 112 NUE per segnalare quanto stesse accadendo, l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, che è immediatamente arrivata in Via delle Tre Fontane.

B.G., 23enne romano, era ancora sul posto mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: bloccato e arrestato, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate; sono ancora in atto le ricerche degli altri ragazzi che hanno partecipato al pestaggio.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo al Sant’Eugenio, dove è stata refertata con 10 giorni di prognosi.

Foto di repertorio