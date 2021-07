Lutto nella città di Roma: è morto Dino Impagliazzo conosciuto da tutti come “lo chef dei poveri”.

Insieme ai volontari che lo seguivano da tanto tempo, è riuscito a sfamare oltre 300 persone ogni giorno negli scali ferroviari. Poveri, gente in difficoltà, chiunque aveva bisogno di un pasto. È morto all’età di 91 anni Dino Impagliazzo, storico membro del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich e della comunità di Sant’Egidio.

La nota della comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto al dolore del suo presidente Marco Impagliazzo e della sua famiglia per la morte di Dino spentosi dopo una lunga vita in cui è stato esempio di impegno civile e testimone dell’amore cristiano per la Chiesa e per i più poveri, in particolare per i senzatetto di Roma. Conosciuto come “lo chef dei poveri” per il suo impegno per assicurare cibo a centinaia di persone senza dimora.

Quando si terranno i funerali

Il funerale si tiene nella basilica di Santa Maria in Trastevere martedì 27 luglio alle ore 11.