Mirate verifiche hanno riguardato la somministrazione, vendita e consumo irregolare di alcolici, che hanno portato a contestazioni per oltre una decina di esercizi commerciali e locali pubblici, nonché per alcuni avventori perché sorpresi a consumare bevande alcoliche inosservanti del regolamento di polizia urbana.

I sigilli sono scattati per due minimarket, rispettivamente in zona Cecchignola e in Centro Storico, già diffidati nel corso di precedenti accertamenti, per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Intensi i controlli sul litorale romano, che si sono estesi anche nelle zone interne di Acilia e Infernetto.