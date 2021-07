Nottata di follia per “Er Brasiliano” a Ponza: semina il panico in strada

Problemi per l’influencer romano “Er Brasiliano”, al secolo Massimiliano Minocci. La star di Instagram è stato fermato sull’Isola di Ponza. Ecco cosa è successo.

Foglio di via per “Er Brasiliano”: niente Ponza per i prossimi tre anni

Il fatto è avvenuto a Ponza e l’accusa è quella di reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Massimiliano Minocci, conosciuto da tutti come “Er Brasiliano”, nota star romana di Instagram, dopo una notte ad assumere alcol avrebbe cominciato ad inveire contro dei passanti e a danneggiare delle auto che erano in sosta.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri a cui proprio l’influencer romano ha opposto resistenza. Dopo svariati tentativi però, l’uomo è stato bloccato. Secondo quanto riportato, il personaggio romano addosso avrebbe avuto anche un manganello.

Notificato il figlio di via: non potrà mettere piede nel territorio di Ponza per i prossimi tre anni.