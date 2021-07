È un estate calda ma che si sta divertendo a “guastare” i week-end di molti italiani quella che stiamo vivendo in tutta Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Dopo la variabilità registrata nelle ultime due giornate, ci attende ancora un lunedì 26 luglio interlocutorio, in attesa del definitivo miglioramento atteso per martedì 27 luglio. La settimana inizierà infatti nel segno di qualche possibile temporale, da attendersi specialmente nel pomeriggio di domani.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 26 luglio:

Notte: Nuvoloso per velature estese

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 27° C; max 34° C. Venti: forti

Martedì 27 luglio:

Notte: Nubi sparse con ampie schiarite

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 25° C; max 37° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 26 luglio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 23° C; max 35° C. Venti: deboli

Martedì 27 luglio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 24° C; max 36° C. Venti: deboli