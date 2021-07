Via di Rocca Cencia. Strada chiusa per incendio: la situazione

In questo momento, primo pomeriggio del 24 luglio 2021, si segnala che in Via di Rocca Cencia, a causa di un incendio, la strada è stata temporaneamente chiusa tra via Prenestina e via Sant’Alessio in Aspromonte.

Incendio in via di Rocca Cencia

Chiusa la strada di via Rocca Cencia tra via Prenestina e via Sant’Alessio in Aspromonte, a causa di un incendio divampato oggi pomeriggio.

La chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia.

Sono in atto deviazioni per i bus della zona. Lo comunica il noto portale di Astral Infomobilità. Si raccomanda di procedere con cautela.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio