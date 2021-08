Primi giorni della settimana conditi da tempo buono e temperature in leggero calo nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 25 e 26 agosto 2021 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 25-26 agosto 2021

Mercoledì: giornata soleggiata, con probabilità di rovesci pari al 20%. Umidità attesa al 58% e raffiche di vento nella media: 16 km/h.. Temperature quasi stabili: 30 la massima e 20 la minima.

Giovedì: giornata nuvolosa: possibilità di rovesci pari al 20%. Umidità attesa al 55% e raffiche di vento nella media: 18 km/h.. Temperature stabili: 31 la massima e 19 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 25-26 agosto 2021

Mercoledì: giornata grigia, con probabilità di rovesci pari al 40%. Umidità attesa al 57% e raffiche di vento nella media: 11 km/h.. Temperature quasi stabili: 31 la massima e 18 la minima.

Giovedì: giornata nuvolosa: possibilità di rovesci pari al 30%. Umidità attesa al 55% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature stabili: 30 la massima e 18 la minima.

Dunque, due giornate di tempo non buonissimo, per lo più in Ciociaria, mentre potrebbe essere buono nella zona della Città Metropolitana di Roma. Quelle del 25 e 26 agosto 2021 forse segnano in qualche modo la fine dell’estate e il lento processo di arrivo dell’autunno. Le temperature inizieranno a scendere e non toccheranno temperature torride come la scorsa settimana e i venti saranno leggermente più forti della scorsa settimana.

Possibile che ci siano precipitazioni e fenomeni di maltempo in questi due giorni. Insomma, il settembre è dietro l’angolo. Va comunque considerato che negli ultimi anni, questo mese ha spesso regalato piacevoli sorprese a livello climatico.

Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà e quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!