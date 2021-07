Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi, 23 luglio 2021, sul Grande Raccordo Anulare (GRA). Sulla A90 è stato infatti segnalato da Astral Infomobilità un brutto incidente, che sta generando code. Il sinistro è avvenuto tra l’uscita Bufalotta e la A24 Roma-Teramo, poco fa.

GRA, incidente tra auto e camion delle consegne: traffico in tilt tra Bufalotta e A24 Roma-Teramo

Al momento, si transita su due corsie per permettere alle forze dell’Ordine di eseguire i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica dell’impatto e al personale autorizzato di rimuovere i detriti e gestire la viabilità, in attesa che finisca “l’emergenza”. L’incidente è avvenuto in direzione della carreggiata interna. Si sono scontrate un’automobile e un camion delle consegne. Dunque, coinvolti un mezzo pesante e un veicolo.

Ancora non è chiaro se vi siano state persone ferite dopo l’impatto. A tal proposito e sulla situazione legata alla viabilità della zona, potrebbero seguire aggiornamenti a breve.