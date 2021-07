Palestrina Cardioprotetta è il progetto a cui l’Amministrazione Comunale sta lavorando da diversi mesi in collaborazione con importanti aziende locali, finalizzato all’installazione di defibrillatori semiautomatici da posizionare in determinati punti della Città e della Frazione.

In un momento in cui Palestrina è diventato ormai punto di riferimento del territorio rispetto alla movida notturna e sede di principali enti deputati all’erogazione di servizi, è necessario ripensare la Città anche in termini di sicurezza, non soltanto per coloro che la vivono e ci lavorano, ma anche per tutti coloro che avranno voglia di visitarla.

Presto i dettagli del nuovo Progetto – spiega l’amministrazione in un post su Facebook.