Ciociaria, problemi con l’acqua in una decina di Comuni: info, zone e orari

Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso la condotta adduttrice Capodacqua di Castrocielo, lunedì 26 luglio dalle ore 9:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Arce – intero territorio comunale;

– intero territorio comunale; Comune di Castrocielo – parte bassa del Comune e zona Casilina ad eccezione del centro storico;

– parte bassa del Comune e zona Casilina ad eccezione del centro storico; Comune di Ceprano – intero territorio comunale ad eccezione delle zone servite dal serbatoio Colle Musillo (via Colle Musillo, via Sterpara, via San Manno, via Ponte Rotto, via Pozzillo, via Colle Zampagna, via Cese, via Colle Zangrisi, via Elci, via Colle Sape, via Serole, via Moricino, via Mole, via Colle Frattuccio);

– intero territorio comunale ad eccezione delle zone servite dal serbatoio Colle Musillo (via Colle Musillo, via Sterpara, via San Manno, via Ponte Rotto, via Pozzillo, via Colle Zampagna, via Cese, via Colle Zangrisi, via Elci, via Colle Sape, via Serole, via Moricino, via Mole, via Colle Frattuccio); Comune di Colfelice – intero territorio comunale;

– intero territorio comunale; Comune di Fontana Liri – parte bassa del Comune;

– parte bassa del Comune; Comune di Roccasecca – parte bassa del Comune.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

