Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione dedicata ai richiami dei prodotti alimentari, un nuovo richiamo per due lotti di Biocrackers al Sesamo e Rosmarino con Olio Extravergine di Oliva 10%, a marchio Nuova Industria Biscotti Crich spa per la “presenza di ossido di etilene superiore al limite di legge”.

Crackers al Sesamo e Rosmarino richiamati per presenza di ossido di etilene

Il prodotto in questione è distribuito in confezioni da 250 grammi con i numeri di lotto 5920 e 6130 e il termine minimo di conservazione del 30/11/2021. I Biocrackers richiamati sono stati prodotti da Nuova Industria Biscotti Crich spa, nello stabilimento di via De Gasperi n 11, nel comune di Zenson di Piave, in provincia di Treviso.

Nel caso in cui siate in possesso di una confezione appartenente al lotto ritirato, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto.