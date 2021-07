Giallo ad Ostia. Trovati due anziani morti in casa: le prime ricostruzioni

Dramma ad Ostia. Durante la mattinata di oggi, 22 luglio 2021, in un’abitazione del litorale romano, in via dei Velieri, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, ultra 70enni.

Ostia, rinvenuti i corpi senza vita di una coppia di pensionati

Sul posto, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Ostia e si attendono gli accertamenti del medico legale. Gli agenti non escludono nessuna pista: dall’omicidio-suicidio, al duplice suicidio per entrambi i coniugi.

Nell’abitazione, non sono stati ritrovati segni di violenza o colluttazione.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio