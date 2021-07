Tre anni, questa la durata di una relazione intercorsa fra una 42enne e un 33enne entrambi romani. All’inizio tutto sembrava andar bene, poi pian piano è venuto fuori il carattere aggressivo e possessivo dell’uomo. La ossessionava chiedendole, ogni volta che la vedeva on line su whatsapp, di riferirgli tutti i messaggi inviati.

I maltrattamenti subiti dalla donna

Da qui nascevano le liti che si trasformavano in vere e proprie aggressioni, calci e pugni come nell’ultimo episodio, quello in cui grazie ad una segnalazione al NUE 112 è intervenuta tempestivamente la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli che, in collaborazione con gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, hanno arrestato M.E per maltrattamenti e lesioni.

La vittima ha raccontato agli agenti tanti episodi in cui è stata costretta a subire vessazioni non solo fisiche ma anche psicologiche, come quando nel giorno in cui stava festeggiando il suo 40esimo compleanno l’ha picchiata con calci, pugni e schiaffi spalmandole sul viso il kebab che la donna si era rifiutata di mangiare e offendendola con frasi ingiuriose.

Convalidato l’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti del 33enne, con precedenti di polizia, la misura della custodia cautelare in carcere.

Foto di repertorio