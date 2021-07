Lazio, vaccini. Unità Crisi: “Incidenza casi tra gli over 50 è dieci volte inferiore”

Stando ai dati riportati dalla Regione Lazio, i casi di Coronavirus è di 10 volte inferiore l’incidenza tra gli over 50.

La nota dell’Unità Crisi della Regione Lazio

L’incidenza nel Lazio dei casi positivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popolazione over 50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10 volte l’incidenza complessiva. Questo significa che il virus sta circolando soprattutto tra i giovani ed è indispensabile che si vaccinino, per due motivi: contribuire a ridurre la diffusione e raggiungere l’obiettivo dell’immunità di gregge che significa la messa in sicurezza dell’intera comunità.

Nel Lazio si stanno sequenziando il 100% dei casi positivi e la variante Delta ad oggi è superiore al 60%, per questo è importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale.

Oggi arriviamo a 6,4 milioni di somministrazioni di vaccino e registriamo 0 decessi a testimonianza che la vaccinazione riduce le complicazioni.

Lo comunica in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio.

Foto di repertorio