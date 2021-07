SAN BASILIO, ZINGARETTI INAUGURA PLAYGROUND AL PARCO MINNA E AVVIO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ATER VIA SENIGALLIA

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato il nuovo playground realizzato nell’area del parco “Giulietto Minna” a San Basilio e presentato gli interventi di riqualificazione previsti sulla palazzina 7 – Lotto 25 di Ater Roma in Via Senigallia, che costituiscono una prima fase di lavori che interesseranno l’intero lotto.

Hanno preso parte all’inaugurazione l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano.

Nel nuovo playground, realizzato grazie ad un cofinanziamento Regione e Ater di circa 170 mila euro, è stata allestita un’area giochi per bambini recintata e con pavimentazione antishock, installati un impianto di illuminazione, nuove panchine e ripristinati i camminamenti interni. Nell’area del parco sono state controllate, potate e in alcuni casi abbattute, le alberature e realizzata una staccionata perimetrale. Il progetto prevede anche la futura realizzazione di un’area fitness per adulti.

Sono stati poi illustrati gli interventi di riqualificazione, progettati da Ater sul fabbricato 7 – Lotto 25 ubicato tra Via Senigallia e Via Muccia, che prevedono il rifacimento di facciate, balconi e cornicioni e la sostituzione degli infissi dei vani scala e dei portoni di ingresso. L’importo dei lavori è di oltre 250 mila euro e la durata prevista è di quattro mesi.