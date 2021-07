L’Amministrazione Bertucci acquista 38 nuovi cestini da arredo urbano per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei mozziconi di sigaretta.

Nei 21/07 – Sono stati acquistati dall’Amministrazione comunale Bertucci 38 nuovi cestini per la raccolta differenziata e dei mozziconi di sigaretta a Nemi. Dopo l’avvio della raccolta differenziata porta a porta, sono stati tolti tutti i cassonetti dei rifiuti lungo le strade del territorio comunale e sostituiti con questi nuovi modelli da arredo. L’attività di ricerca sul mercato era iniziata già a novembre del 2020 e si è concretizzata in questo ultimo mese anche grazie al contributo di euro 30.000.00 dato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Questo intervento consente anche un ampliamento sul tutto il territorio comunale della raccolta differenziata per il centro storico, per i parchi giochi e per i percorsi turistici lungo il paese delle fragole.

Queste installazioni consentiranno ai cittadini e ai tantissimi visitatori, che ogni settimana scelgono Nemi come tappa, di avere la possibilità di differenziare i loro rifiuti.

Anche la raccolta dei mozziconi di sigarette, da sempre, è stata per questa amministrazione un obiettivo e siamo felici che finalmente abbiamo la possibilità di indurre i fumatori a non gettare il mozzicone di sigaretta a terra inquinando l’ambiente.

Il nostro borgo sarà conservato con ancora più attenzione, curando la parte estetica e quella ambientale – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci. Un ringraziamento particolare lo faccio al Consigliere della città Metropolitana di Roma Capitale Giovanni Libanori – che come sempre, con impegno e dedizione, ha lavorato per consentire l’assegnazione del contributo al Comune di Nemi.