Prosegue il #vaccintour della ASL Roma 5, le Unità Mobili dell’azienda stanno raggiungendo i Comuni del territorio di competenza aziendale per dare la possibilità, a chi ancora non l’avesse fatto, di vaccinarsi contro il Covid 19. L’obiettivo è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l’accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi e di chi non ha la possibilità di recarsi presso gli Hub.

Le info

La ASL Roma 5 però raddoppia e lancia #pre_veniamo, una campagna di screening itinerante: le stesse Unità Mobili vaccinali sono state anche messe a disposizione della prevenzione oncologica: consegna kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e possibilità di prenotare subito l’appuntamento per lo screening per il tumore alla mammella (mammografia) e al collo dell’utero (Pap test) .

La ASL Roma 5 ha unito quindi i due grandi progetti per la salute: quello di lotta al Coronavirus e quello della prevenzione oncologica. I camper consentono di raggiungere un gran numero di persone contemporaneamente, nello stesso luogo e in territori distanti.

Le Unità mobili torneranno ad effettuare gli screening nei Comuni già raggiunti per le vaccinazioni nei giorni precedenti l’inizio della campagna di prevenzione.

GLI SCREENING ONCOLOGICI

Nel campo oncologico effettuare diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi di screening:

· lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella (donne nella fascia di età 50-69 anni), esteso fino a 74 anni con accesso spontaneo

· lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni)

· lo screening per la prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni)

#PRE_VENIAMO: CAMPAGNA ITINERANTE COME FUNZIONA LO SCREENING

All’arrivo presso l’Unità Mobile, oltre a poter effettuare la vaccinazione anti Covid 19, un operatore della ASL darà le informazioni necessarie e consegnerà a chi rientra nei programma di screening una bustina (un KIT) contenente una provetta. Una volta rientrati a casa la procedura è semplice: estrarre la provetta dalla bustina e raccogliere un piccolo campione delle feci. Inserirlo poi nella provetta, richiuderla e riporla nuovamente nella bustina e conservarla in frigorifero. La provetta va riconsegna entro 3 giorni dal prelievo presso uno dei centri sotto indicati.

Gli operatori sono anche a disposizione per prenotare immediatamente, a chi appartiene alla popolazione target, l’appuntamento per lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella (mammografia) e lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (Pap test).

#VACCINTOUR – CAMPAGNA ITINERANTE VACCINAZIONE ANTI SARS COV 2

Prosegue il “Vaccintour” della ASL Roma 5. Due le unità mobili (camper) che si spostano di comune in comune. La campagna, iniziata il 30 giugno, si estenderà entro il mese di luglio a tutti i 70 comuni della ASL.

Possono vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età >18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile (camper) portando con sé tessera sanitaria e documento di identità. Per la campagna è utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.

IL PROGRAMMA

COMUNE GIORNO ORARIO SEDE

AFFILE 21/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA SAN SEBASTIANO

ARCINAZZO ROMANO 21/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA SANTA LUCIA

PERCILE 21/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA GARIBALDI

LICENZA 21/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA DELLA LIBERTA’

OLEVANO ROMANO 22/07/2021 09:30-13:00 VIA DEL MUNICIPIO 1

GENAZZANO 22/07/2021 15:00-18:00 PIAZZALE DELLA PACE

MONTEFLAVIO 22/07/2021 9:30-12:30 VIA MONTE GENNARO

NEROLA 22/07/2021 14:00-16:00 AMBULATORIO MEDICO

MONTORIO ROMANO 22/07/2021 17:00-19:00 DA DEFINIRE

MONTELANICO 23/07/2021 9:30-12:30 PIAZZA VITTORIO EMANUELE

GORGA 23/07/2021 14:00-16:00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

CARPINETO 23/07/2021 17:00-19:00 PARCO UNITA’ D’ITALIA

ROVIANO 23/07/2021 09:30-13:00 CENTRO ANZIANI – PIAZZA DELLE REPUBBLICA

ANTICOLI CORRADO 23/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA DELLE VILLE

CERRETO 24/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA G. MARCONI

GERANO 24/07/2021 15:00-18:00 PIAZZALE DEGLI EROI

SAN POLO DEI CAV. 24/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA MARCONI

MARCELLINA 24/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA DELLE FOIBE

GAVIGNANO 26/07/2021 09:30-13:00 VIA ROMA 73

SEGNI 26/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA RISORGIMENTO

VALLEPIETRA 26/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA ITALIA

JENNE 26/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

CINETO ROMANO 27/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA SAN GIOVANNI

SARACINESCO 27/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA GALILEO FERRARIS

ZAGAROLO 27/07/2021 09:30-13:00 CASA DELLA SALUTE

SAN CESAREO 27/07/2021 15:00-18:00 LARGO DELLA VILLETTA

MONTELIBRETTI 28/07/2021 09:30-13:00 PLESSO SCOLASTICO – VIA ALDO MORO

MORICONE 28/07/2021 15:00-18:00 DA DEFINIRE

LABICO 28/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA DEL MERCATO

ARTENA 28/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA TARTAGLIONE

ROCCA DI CAVE 29/07/2021 9:30-12:30 PIAZZA SAN NICOLA

CASTEL S. PIETRO 29/07/2021 14:00-16:00 PIAZZALE EUROPA

CAPRANICA 29/07/2021 17:00-19:00 PIAZZA PIETRO BACCELLI

VIVARO ROMANO 29/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA DELLA PESCHIERA

VALLINFREDA 29/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA DEL MERCATO

PISONIANO 30/07/2021 09:30-13:00 CENTRO ANZIANI

S.VITO ROMANO 30/07/2021 15:00-18:00 VILLA COMUNALE – P.ZZA E. Berlinguer

ROCCA CANTERANO 30/07/2021 09:30-13:00 VIALE FLORESTANO DI FAUSTO

CANTERANO 30/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA FILIPPO ANTONIONI

ROCCA S. STEFANO 31/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA PONTICA

VICOVARO 31/07/2021 15:00-18:00 VIA SANTA MARIA – PIAZZETTA DAVANTI IL MUSEO

ROIATE 31/07/2021 09:30-13:00 PIAZZA DELLA LIBERTA

BELLEGRA 31/07/2021 15:00-18:00 PIAZZA DEL MINUCIPIO

S.GREGORIO 02/08/2021 17:00-19:00 PIAZZA BRANCACCIO

CASAPE 02/08/2021 14:00-16:00 CORSO MARCONI 1

POLI 02/08/2021 9:30-12:30 PIAZZALE ORZIERE

MARANO EQUO 02/08/2021 09:30-13:00 Piazzale Gollheim (Campo Sportivo Comunale)

AGOSTA 02/08/2021 15:00-18:00 PIAZZA SAN NICOLA

CASTEL MADAMA 03/08/2021 9:30-13:00 CORSO CAVOUR

FONTE NUOVA 03/08/2021 9:30-15:00 Centro Commerciale LA FONTE

SAMBUCI 04/08/2021 09:30-13:00 PIAZZA DI COORTE

CICILIANO 15:00-18:00 PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO

MONTECELIO 04/08/2021 09:30-13:00 DA DEFINIRE

SANT’ANGELO ROMANO 15:00-18:00 PIAZZA BELVEDERE ALDO NARDI