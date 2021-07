Albano. Divieto d’accesso alle aree urbane per i 4 ragazzi che rapinarono una coppia

Roma. Scattano 4 D.A.C.U.R. (divieto d’accesso alle aree urbane) per i 4 ragazzi che avevano rapinato una coppia ad Albano agli inizi di luglio. Il Questore di Roma emette il provvedimento anche per le 2 ragazze.

I fatti

E’ successo lo scorso 2 luglio ad Albano. Mentre una giovane coppia passeggiava tranquillamente lungo Corso Matteotti, 4 ragazzi, due uomini e due donne, hanno iniziato ad insultarli. Quando la coppia ha provato a difendersi, rispondendo alle offese ricevute, è scattata l’aggressione, nel corso della quale la ragazza è stata rapinata della borsa. Erano stati gli agenti del commissariato di Albano, diretto da MASALA Antonio, in collaborazione con quelli della Sezione Volanti, diretti da Massimo IMPROTA, a bloccarli tempestivamente e ad arrestarli in via Vascarelle, dopo che il gruppo era scappato. Nel corso dell’intervento tre agenti rimasero feriti con una prognosi rispettivamente di 10 giorni per 2 operatori e di 7 giorni per l’altro.

A seguito della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria per i 2 ragazzi è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre le 2 ragazze sono state rimesse in libertà.

Anche per quest’ultime tuttavia e nono solo per i 2 ragazzi è scattato il D.A.C.U.R. (divieto d’accesso alle aree urbane) sulla base di un’approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta da Angela ALTAMURA. Il Questore di Roma ha adottato il provvedimento che inibisce a tutti e 4 i ragazzi l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento di Albano dove è avvenuta l’aggressione. Il divieto esteso anche alle zone immediatamente adiacenti è di 2 anni per i 2 ragazzi e di 1 per le 2 ragazze. La fascia oraria per tutti sarà dalle 21.00 alle 06.00.