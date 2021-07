Investire in Borsa partendo da zero: consigli per farlo

L’investimento in Borsa è, da sempre, una consuetudine nel nostro paese; nel corso degli ultimi anni il modo di farlo è notevolmente mutato grazie all’ausilio delle nuove tecnologie informatiche che hanno reso più economici e facili i processi.Basta aprire un conto presso uno dei broker di trading che offrono i propri servizi online per poter iniziare il proprio commercio. Per ottimizzare il proprio investimento occorre sapere come muoversi, in quanto gli investimenti finanziari non ammettono alcun genere di improvvisazione.

Il primo passo: capire qual è il grado di rischio che si intende affrontare

Com’è noto, i mercati finanziari sono caratterizzati dall’imprevedibilità. Che si tramuta in continui mutamenti, di fronte ai quali occorre riuscire a conservare la capacità di ragionare. Il punto dal quale partire è comunque rappresentato dalla presa di coscienza del fatto che il trading è una attività estremamente rischiosa.

Occorre quindi riuscire a capire quale sia la soglia di rischio che si è disposti ad affrontare, in modo da individuare il genere di commercio più corrispondente ad esso. Se si vogliono correre pochi pericoli, ad esempio, conviene eliminare in partenza l’idea di investire su asset chiaramente speculativi, come possono essere ad esempio le criptovalute e magari ripiegare su beni rifugio, come l’oro, in quanto capaci di resistere meglio ai momenti più problematici.

La necessità della formazione

I mercati finanziari sono da un lato caratterizzati dall’instabilità, ma dall’altra rispondono ad alcune regole di carattere generale. Ad esempio, quando escono dati negativi sull’occupazione negli Stati Uniti, è abbastanza prevedibile che il dollaro si deprezzi rispetto all’euro.

Per riuscire a capire questi meccanismi occorre quindi una formazione di carattere economico. Chi non la possiede può comunque assicurarsela tramite corsi come quelli offerti da broker online ed esperti. La cosa realmente importante è capire che il trading non è un gioco e non dipende assolutamente dalla fortuna. Può riuscire a guadagnare soltanto chi riesce a mettere in campo una strategia di ottimizzazione delle proprie risorse, ovvero guadagnare al massimo e minimizzare le eventuali perdite. Può essere utile affidarsi ad una guida online, come quella offerta da Borsamercato.com.

L’importanza della versione demo

Come verificare lo stato di avanzamento della propria formazione? Lo strumento in tal senso è offerto proprio dalle piattaforme che offrono servizi finanziari online. Stiamo parlando della versione demo, ovvero della particolare modalità simulata che permette ai traders alle prime armi di dispiegare le proprie operazioni di investimento senza che però siano impiegati soldi reali.

Si tratta di uno strumento prezioso, ma anche da utilizzare tenendo conto dei suoi limiti. Se da un lato consente all’investitore di prendere confidenza con quello che sarà il suo ambiente di lavoro, dall’altro non comporta la tensione esistente quando sono in gioco soldi reali. Proprio lo stress, in effetti, può essere considerato uno dei maggiori pericoli per il trader, soprattutto quello che si trova agli inizi e manca della necessaria esperienza per riuscire a fronteggiare le fluttuazioni dei mercati.