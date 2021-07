Le migliori Escape Room in Italia

È sabato pomeriggio, sei in giro con i tuoi amici e vi state annoiando. Perchè non partecipare ad un’entusiasmante escape room?

Si tratta di un gioco di logica nel quale i concorrenti, attraverso la risoluzione di enigmi e rompicapo, cercano di scappare da una stanza in un tempo prestabilito (solitamente 60 o 120 minuti). Chi sono i protagonisti di quest’avventura? Solo e soltanto voi!

Di importazione giapponese, negli ultimi anni le escape room si sono diffuse a macchia d’olio anche in Italia.

Per rendere tali esperienze ancora più coinvolgenti, esse sono realizzate spesso a “tema”, molto spesso attinenti al mondo dell’horror.

Se sei coraggioso e hai voglia di metterti in gioco, ecco l’elenco delle migliori escape Room presenti in Italia: non ti resta che scegliere quella più adatta a te!

Escape Room Roma RunAway: “Riesci a scappare in 60 minuti?”

Dal 2019, la “Runaway Escape Room” mette a dura prova i nervi di adulti e bambini. Situata in Via della Casetta Mattei, è facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici. Nata dopo un lungo periodo di attenta analisi e confronti, attualmente consta di ben cinque “stanze” a tema.

La prima, “Jungle Room” si basa sul mondo fantascientifico. La storia ricorda molto quella del film “Jumanji”: scegliendo questa stanza, vi ritroverete catapultati in una vecchia soffitta. L’unico modo per fuggire, è riuscire a terminare una partita ad un vecchio gioco da tavolo ritrovato in un armadio. Consigliato per 3 persone, presenta un livello di difficoltà leggermente minore rispetto alle altre.

La seconda alternativa è “Il mistero di Hogwarts”, una room fatta soprattutto per i veri Potteriani. Consigliata per un numero di 2-8 giocatori, anch’essa non è tra le più impegnative, ma tra formule magiche e sortilegi ne rimarrete incantati.

Lilith, invece, è una stanza a tema Horror/Thriller. La storia su cui si sviluppa il gioco si incentra sul legame tra le sparizioni di alcuni bambini e un misterioso soggetto chiamato signor Callaway. Riservata ad un pubblico over 14, risulta più complessa da risolvere rispetto alle altre precedentemente citate e ha una scenografia inquietante.

È Hannibal Trilogy, invece, la room caratterizzata dal grado di difficoltà maggiore. A tema splatter/Thriller, si basa sulla storia del protagonista dei capolavori di Thomas Harris. Il compito dei concorrenti è quello di collaborare con l’FBI per ritrovare il dottor Lecter, in fuga da un manicomio.

L’ultima alternativa è “Boleskine House”, a tema Mistero/Horror, è ambientata nei meandri di una casa abbandonata a pochi passi dal lago di Lochness.

Inoltre, è presente anche l’opzione “Run Away Delivery”: grazie a diversi collaboratori e alle più moderne tecnologie, è possibile, in poco tempo, organizzare un escape room nella propria abitazione.

Escape Room Napoli: “Avrai il coraggio di entrare?”

Situata al centro di Fuorigrotta, è prevalentemente a tema horror e sono tre le stanze disponibili.

La prima, intitolata “isola della morte”, si fonda su una storia abbastanza inquietante: un gruppo di turisti alla ricerca di una spiaggia meno affollata, viene malmenato e imprigionato al buio. Lo scopo dei concorrenti è di sfuggire agli anonimi assalitori.

La seconda, invece, prende il nome di “The exorcism”. L’incipit è tetro e angosciante: durante un viaggio a Buffalo (Stati Uniti), degli esploratori entrano in una casa abbandonata. L’abitazione, in realtà, è posseduta da Satana in persona: compito dei giocatori sarà quello di fuggire prima di essere assassinati.

Infine, anche in questo caso, vi è una stanza incentrata prevalentemente sullo splatter. “Ristorante Chef Toni: solo carne al sangue” è il bizzarro titolo di quest’ultima. Ironia a parte, la storia è piuttosto truce: i concorrenti, clienti di uno strano ristorante, devono riuscire a fuggire dal locale prima di diventare la portata principale degli ospiti successivi.

Escape Room Milano The impossible Society: “Vivo o virtuale”

Nonostante il gran numero di Escape Room presenti nell’hinterland milanese, la più apprezzata sul web è proprio “The Impossible Society”, situata a Corso di Porta Ticinese. Delle tre stanze presenti, in due è possibile giocare sia in modalità “dal vivo” che in modalità “online”: la cripta, il laboratorio e il manicomio.

Nella prima, i concorrenti devono scoprire l’identità del santone di una setta, responsabile di aver manipolato i fedeli a commettere azioni sbagliate.

Nella seconda, l’obiettivo dei giocatori sarà quello di fuggire da un laboratorio in cui si conducono sperimentazioni sugli uomini, cercando di non distruggere le prove fondamentali per la propria salvezza.

L’ultima, invece, è caratterizzata da un forte clima di suspance. I partecipanti, infatti, devono fuggire da un manicomio in cui sono stati ingiustamente imprigionati. Il tutto, deve essere architettato senza lasciare che l’inquietante background intacchi la lucidità di ognuno.

Tutte le rooms sono aperte a squadre composte da un minimo di 2 giocatori fino ad un massimo di 7.

Escape Room ai tempi del Covid

Le tre escape room presentate rappresentano le alternative più apprezzate dal pubblico, nelle maggiori città italiane.

È possibile prenotare in queste sedi una partita anche durante il periodo di restrizioni dovute alla pandemia COVID-19? Sì, grazie all’estrema organizzazione dei singoli proprietari, ogni sede offre una propria soluzione.

Laddove possibile, si può assicurare l’usuale funzionamento del servizio, disinfettando tutte le stanze dopo ogni utilizzo e riservando l’iscrizione a squadre formate esclusivamente da congiunti.

Inoltre, come ad esempio nella sede di Milano, sono state organizzate delle sessioni di “Escape Room” online che hanno riscosso un discreto successo, oppure la nuovissima Escape Delivery della RunAway che ti porta a casa l’avventura.

Hai già trovato, nell’elenco, la sede perfetta per te? Allora non ti resta che formare la tua squadra e partire all’avventura. Non te ne pentirai!