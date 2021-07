Il Comitato Tutela Salute ed Ambiente della Asl Roma 5 torna a parlare non solo del tema sanitario, ma anche e soprattutto delle azioni intraprese (e che dovrebbero intraprendere) i Sindaci del territorio. La loro missiva:

I cittadini si aspettano dalla Conferenza dei Sindaci della Asl Roma 5

atti concreti e formali, e non apparenti

Cari amici concittadini, dopo la manifestazione organizzata recentemente da

alcuni sindaci del territorio della ASL Rm5, alla quale non abbiamo partecipato

come Comitato Salute ed Ambiente ASL Roma 5 per i motivi che abbiamo

spiegato già in precedenza e cioè perché ci sembrava che avesse toni e

contenuti divisivi e soprattutto non risolutivi per i problemi comuni a tutta la ASL

suddetta siamo venuti a conoscenza che per il 21 luglio p.v. è stata convocata la

conferenza dei sindaci della nostra ASL da noi insistentemente richiesta con

l’intenzione, finalmente, di discutere dei gravi problemi sanitari dei nostri territori e

distretti!

Innanzitutto ci sembra doveroso sottolineare che questa presa di posizione

tardiva, da parte dei sindaci, sia stata dovuta soprattutto alle continue pressioni

che noi abbiamo esercitato, anche nei loro confronti, nel corso di lunghi anni e

che finora avevano dato esito soltanto ad un loro pesante silenzio imbarazzante!

Ovviamente, cercheremo di poter partecipare, come uditori, a questa conferenza,

in quanto dovrebbe essere perlomeno aperta online alle associazioni ed ai

comitati dei cittadini. Staremo a vedere se ce lo permetteranno! E comunque

anche se così non fosse confidiamo che il presidente della conferenza dei sindaci

vorrà mettere a disposizione dei cittadini la registrazione della riunione con il

relativo verbale.

Auspichiamo, con forza, che non si tratti del solito teatrino pre-elettorale, e che

questa Conferenza dei Sindaci sia un primo passo verso una vera presa d’atto

della tragicità incostituzionale che, quotidianamente, 500.000 cittadini sono

costretti a subire nel fondamentale ambito della sanità pubblica, ma soprattutto,

invitiamo energicamente i nostri primi cittadini a chiedere insieme a noi in

Regione Lazio, che sia redatto ed approvato, immediatamente, un piano

programmatico, condiviso in precedenza anche da sindacati e terzo settore

civico, che rilanci subito la sanità pubblica della intera Asl, senza il quale non sarà

possibile risolvere le criticità del solo polo ospedaliero Colleferro/Palestrina

all’ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci.

I FONDI CI SONO. NON HANNO ALTRE SCUSE DI SORTA! SI TRATTA

SOLAMENTE DI SCELTE E VOLONTÀ POLITICHE, COME SEMPRE SUCCEDE!

Consci del fatto che tutto ciò non sarà sufficiente se i responsabili di tanto sfacelo

non saranno chiamati a risponderne, attendiamo di vedere quali sindaci avranno il

coraggio di presentare a questa riunione della Conferenza dei Sindaci una

mozione di sfiducia verso i vertici della Asl e della Regione, compiendo così atti

concreti e formali, e non apparenti.

i cittadini non sono più disposti a dare credito alle solite chiacchiere in

politichese.

Stefano Fabroni

Presidente Comitato Salute ed Ambiente