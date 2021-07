Una morte che ha rattristato molte persone: non solo amici e familiari di Gabriele Pizziconi, ma anche quella colleghi e pazienti che ha avuto in questi anni. Infatti, il Dottore è stato anche Direttore U.O.C ginecologia ed Ostetricia presso la ASL Roma 5 ed ex primario ginecologo all’Ospedale di Palestrina.

Morte Gabriele Pizziconi, ex primario ginecologo all’Ospedale di Palestrina: un lutto che rattrista tutti

Considerato da sempre uno dei migliori reparti del nosocomio. Di seguito, il commento dell’Amministrazione Comunale di Rocca di Cave, che ci ha tenuto a ricordarlo e ringraziarlo per il suo operato. Ci associamo alle condoglianze.

“Siamo veramente rattristati nell’aver appreso della morte del Dott. Gabriele Pizziconi, Direttore U.O.C ginecologia ed Ostetricia presso la ASL Roma 5 ed ex primario ginecologo all’Ospedale di Palestrina. Siamo orgogliosi che per anni la sua persona è stata il vanto e la fortuna di questo reparto, rinomato come uno dei migliori dell’Ospedale di Palestrina grazie alla professionalità e alla bravura con cui svolgeva il suo lavoro.

La Sindaca e l’Amministrazione Comunale sono vicini al dolore della moglie e della figlia, della sorella e dei fratelli, dei nipoti e di tutti i familiari.