Sogegross ha diffuso il richiamo di un lotto di Salmone norvegese affumicato NORTH KING 500GR per “la possibile presenza di corpi estranei“.

Il lotto richiamato

Il lotto coinvolto è lo L214179 con date di scadenza 04/05/09/10/11/13/18 agosto 2021 ed è stato ritirato a titolo cautelativo, a causa di un reclamo di un cliente su ritrovamento di corpo estraneo.

La catena informa che il lotto di salmone affumicato interessato dal richiamo è stato acquistato presso le pescherie dei Cash dal 30/06/2021 al 19/07/2021.

Il prodotto è distribuito da Agroittica Lombarda S.p.A. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, raccomanda a chi fosse ancora in possesso della confezione richiamata, di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione portando la fattura.