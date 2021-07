Castelli Romani, il calendario delle vaccinazioni itineranti

Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI. Per l a campagna sarà utilizzato il vaccino monodose di Johnson&Johnson.

La salute in movimento è una iniziativa della Asl Roma 6 che punta alla sensibilizzazione alla vaccinazione. Proprio in questi ultimi tempi bisogna essere attenti alle nuove varianti e scongiurare la possibilità di nuove chiusure – lo dichiara in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci .Nello stesso giorno – continua Bertucci – l’Amministrazione Comunale ha organizzato un concerto gratuito in piena sicurezza e rispettando le normative Covi nell’ambito del Festival Lirico. In uno scenario unico verrà messa in scena la Tosca di Giacomo Puccini alle ore 18:00 Piazza del Crocifisso.

Il calendario

Si parte il 20 a Velletri, il 21 a Ciampino, il 22 a Rocca di Papa, il 23 a Genzano, il 24 ad Albano e Rocca priora, il 25 a Nemi, il 27 a Colonna e il 29 a Nuova Florida. Le zone sono indicate nella foto in alto nella gallery.