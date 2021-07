Tentata truffa telematica ai danni dei concorsisti che hanno svolto il bando per lavorare al Comune di Roma. Creato un account fake dell’assessore al personale De Santis. Occhio al messaggio.

“Complimenti, sei il vincitore legittimo e ufficiale del concorso al comune di Roma”: occhio alla truffa

In questi momenti, sui social, sta girando un messaggio truffa ad alcune persone che hanno partecipato al concorso per lavorare al comune di Roma. Come funziona questa truffa? L’hacker ha creato un profilo falso con il nome dell’Assessore al Personale, Antonio De Santis, e sta inviando messaggi privati a persone collegate al concorso e, con la scusa di aver vinto, invita le persone a compilare dei moduli per captare i dati personali.





Il SURP invita tutti gli utenti a non cadere in questa truffa telematica. Anche il personale autorizzato è stato avvisato.