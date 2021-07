Matteo Salvini sarà a Frosinone nel primo pomeriggio di martedì 20 luglio 2021, per la promozione dei referendum sulla Giustizia, oltre che per incontrare iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese.

Matteo Salvini a Frosinone: ecco i dettagli

L’incontrò, aperto al pubblico, si terrà martedì 20 luglio, alle ore 15.00, in Viale Roma, sulla piazza attigua al Monte dei Paschi di Siena.

Foto di repertorio