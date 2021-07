Associazione Culturale Gruppo Logos

LEGGERE LEGGERI ALL’ORA DEL TE’ 2021

di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti

Sabato 24 luglio 2021/Secondo appuntamento, Parco del Castello di Colleferro, Roma, ore 21, ingresso gratuito

Un percorso attraverso i sonetti di un autentico gigante della poesia. Si alternano in scena Maurizio Mosetti, che interpreta sonetti, e Valerio Billeri, che ne ha messo in musica un buon numero. Un dialogo insomma tra parole e musica. Uno spettacolo nuovo e originale. La regia è di Maurizio Mosetti.

Valerio Billeri

Cantautore con 10 dischi all’attivo durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, uno fra tutti, la targa De Andrè 2003 con il secondo posto come artista emergente nazionale. Da qualche anno è spesso accompagnato nei live dalla band le Ombrelettriche ” la trasfigurazione di Delta Blind Billy”e “Giona” sono le ultime uscite discografiche con loro. Appassionato di letteratura estoria, ha inoltre musicato le poesie di Gioachino Belli in chiave folk/blues nel disco “Er tempo bbono” la cui produzione artistica è stata affidata all’etichetta discograficqFOLKIFICIO.

Maurizio Mosetti

svolge in teatro, da oltre trent’anni, la sua attività di attore e regista.

Ha lavorato, tra gli altri, sotto la direzione di Silvio Benedetto, Andrzej Wajda, Gabriele Lavia, Sylvano Bussotti, Gianfranco Varetto, Renzo Giovampietro, Giancarlo Sepe, Rita Tamburi, Adriano Vianello, Giuliano Vasilicò e Luciano Damiani.

Per il cinema e la televisione ha lavorato con Giuliano Montaldo, Damiano Damiani, Rossano Mancin, Pier Francesco Pingitore, Alessandro Cane, Stefano Amatucci, Lodovico Gasparini, Fabrizio Costa e Stefano Sollima.

E’ regista e interprete di spettacoli tratti da opere di Kafka, Palazzeschi, Orkény, Rugarli, Gogol, G.G. Belli, Queneau, Rodari, Aub, Campanile, De André, Trilussa, Molière, Fo, Marcelli, Valentin, Charms, Petrolini e Cristicchi.

Da anni è uno dei massimi interpreti belliani. Insieme ad altri attori di primo piano nel panorama teatrale italiano, è protagonista in numerose manifestazioni e incontri nell’ambito delle attività del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, di cui è membro dal 2009. E’ doppiatore, speaker e narratore di audiolibri.

Da diversi anni si dedica anche all’attività didattica dirigendo laboratori teatrali presso scuole statali ed associazioni culturali nelle province di Roma e Frosinone.

Più volte premiato (negli anni 2005, 2009 e 2010), per la sua attività laboratoriale nell’ambito delle rassegne di teatro per le scuole “Su il sipario” premio nazionale Carola Fornasini, in collaborazione con l’ETI.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini distanziamento e misure di sicurezza.

Info: http://www.ggbellimosetti.altervista.org/leggere_leggeri_2021_commedione.htm

Trailer dello Spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=lvT0mOS-bRA

