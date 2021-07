Sulla Diramazione Roma nord, della A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma e sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli;

– nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma e sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina e dalla SS4 Dir.

Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Feronia est”, situata tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto.

