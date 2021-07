Colleferro, rifiuti di Roma: protesta dei Sindaci davanti il Campidoglio

Protesta di alcuni comuni della Città Metropolitana davanti al Campidoglio. Il motivo è legato alla gestione dei rifiuti di Roma.

La nota del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

Ieri i comuni della Città Metropolitana hanno ribadito al Campidoglio che il problema dei rifiuti di Roma va risolto a Roma e non nei comuni della provincia.

È la seconda volta che siamo costretti, nel giro di qualche anno, a ribadire questo concetto al comune di Roma.

Questa volta però, al contrario della prima, non ci hanno neanche fatti entrare in Aula Giulio Cesare.

Il sindaco di Roma può fare, anche nella sua veste di Sindaco Metropolitano, le ordinanze che vuole: di certo i comuni della provincia non accetteranno soprusi e decisioni calate dall’alto.

Sono personalmente d’accordo ad un sistema che eviti discariche ed inceneritori ma vanno costruite alternative serie che in cinque anni il Campidoglio non ha costruito; noi facciamo la raccolta differenziata al 70 per cento, Roma che fa?

Non si può procedere così in nessun caso, è giusto ribadirlo!

Ringrazio il consigliere Daniele Tapurali che mi ha sostituito a staffetta ieri pomeriggio!