Frosinone, incidente via dei Monti Lepini: scontro tra tre veicoli

Brutto scontro tra tre veicoli nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2021. Il sinistro è avvenuto sulla SS156 dei Monti Lepini, all’altezza di Frosinone. Il tratto è stato dapprima chiuso e da poco riaperto. Al km 5+000 è stato dunque istituito il senso unico alternato, per far circolare nuovamente gli automobilisti.

Monti Lepini, incidente a Frosinone oggi: scontro tra tre veicoli

Il senso unico alternato permarrà fin quando non verrà completata la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto si è creato traffico, con code che sono in via di smaltimento dopo la riapertura del tratto.

La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio delle forze dell’Ordine, che stanno eseguendo i rilievi di rito per accertarla. Sul posto anche il personale addetto alla gestione dell’emergenza viabilità e per la rimozione dei veicoli.

Ancora non si hanno notizie in merito alla presenza di possibili feriti. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti.