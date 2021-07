Esperia, versa 3.595 euro per comprare una macchina ma è una truffa

Nella mattinata di ieri ad Esperia, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un 45enne, residente nella provincia di Bergamo, (già censito per reati contro il patrimonio e la persona) per il reato di “truffa”.

Ecco cosa è successo

Le verifiche svolte dai militari operanti, scaturite dalla querela sporta da un 32enne del posto, consentivano di accertare che il denunciato, previo annuncio di vendita di un’autovettura sul sito “subito.it”, chiedeva ed otteneva un versamento di euro 3.595 sulla propria carta postepay da parte della vittima, senza mai inviare il veicolo e rendendosi successivamente irreperibile.