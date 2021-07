Laurentina. Operazione antiusura: in manette quattro persone

Dalle prime ore della mattina di oggi, 13 luglio 2021, è in corso l’operazione antiusura della Polizia di Stato in zona Laurentina: nel frattempo, sono state eseguite 4 misure cautelari per usura ed estorsione, nei confronti di altrettante persone.

Laurentina, operazione antiusura

Dalle prime ore della mattina è in corso un’operazione della Squadra Mobile di Roma con arresti e perquisizioni: 4 sono le misure cautelari emesse dal G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, a carico di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo, di usura ed estorsione aggravate nonché esercizio abusivo di attività finanziaria nella zona Laurentina.

Foto di repertorio