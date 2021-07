Guidonia Montecelio, arriva il camper Vaccintour: somministrerà il J&J

Domani dalle 15,30 alle 18,30 il camper #Vaccintour della Asl Roma 5 sosterà a Montecelio in Piazza San Giovanni nei pressi della Chiesa San Giovanni Evangelista.

IL CAMPER VACCINTOUR A MONTECELIO NEL PIAZZALE DELLA CHIESA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

All’interno del camper ci sarà la possibilità di effettuare senza prenotazione il vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson.

Contestualmente, per chi ne farà richiesta, ci sarà anche la distribuzione del Kit per eseguire il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci che servirà per lo screening preventivo del tumore al colon retto.

Dopo la vaccinazione si potrà sostare per il controllo medico di sicurezza all’interno dei locali messi a disposizione gentilmente dal Parroco Padre Bernard Hylla che ringraziamo per la disponibilità.