Pigneto, approfitta dei festeggiamenti dell’Europeo per rubare una borsa

Ha approfittato della distrazione di alcuni avventori impegnati nei festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo di Calcio della nazionale italiana, per mettere a segno dei furti.

NELLE SUE TASCHE I MILITARI HANNO RINVENUTO ANCHE DUE SMARTPHONE RUBATI POCO PRIMA

Ma grazie alla descrizione di una vittima è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, impegnati in un servizio contro la “malamovida”, messo in atto nel quartiere Pigneto. A finire in manette la scorsa notte, è un 32enne algerino, già con precedenti, con le accuse furto con strappo e ricettazione.

I militari, in transito in via del Pigneto, all’interno dell’area pedonale, sono stati allertati da una studentessa 22enne, la quale ha riferito che, pochi minuti prima, mentre era seduta ad un tavolino, ha visto un uomo rubare la sua borsa lasciata appesa alla spalliera della sua sedia e si è dato alla fuga a piedi.

I Carabinieri, acquisita dalla vittima la descrizione del malfattore, lo hanno rintracciato a poche decine di metri dal luogo del furto e lo hanno bloccato.

La perquisizione personale sullo scippatore ha permesso di rinvenire anche due telefoni cellulari, risultati rubati poco prima in danno di altri avventori, distratti per i festeggiamenti della vittoria della Nazionale di Calcio italiana.

L’uomo è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.