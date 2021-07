Acuto. Dà in escandescenze durante un controllo dei Carabinieri: arrestato 37enne

Ieri, ad Acuto, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, ha tratto in arresto, un 37enne del luogo poiché resosi responsabile del reato di “resistenza a un P.U.”

La vicenda

Nello specifico, l’uomo, nel corso di un normale controllo è andato in escandescenza minacciando e spintonando i militari operanti al fine di opporsi alla sua identificazione.

I tentativi degli operanti di riportarlo ad una situazione di calma sono risultati vani e, pertanto, l’uomo è stato dichiarato in arresto.

Ad espletate formalità di rito, il 37enne è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza del Comando Compagnia di Anagni, in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

Foto di repertorio