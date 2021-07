Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro sulla prevenzione e la repressione del fenomeno dello spaccio di droga.

I militari della Stazione di Labico hanno arrestato un 39enne italiano, già con precedenti, impiegato pubblico e originario di Valmontone, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, il 39enne è stato fermato a bordo della propria autovettura ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.

I Carabinieri di Labico hanno quindi esteso il controllo anche nell’abitazione dell’uomo, dove all’interno hanno rinvenuto varie confezioni di hashish per un peso complessivo di duecentoventi grammi e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. All’esito del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri l’attività dei Carabinieri è stata convalidata e, in attesa di giudizio, è stato disposto l’obbligo di firma in caserma in attesa di giudizio definitivo.

Foto di repertorio