GRA, segnalato incidente in complanare diramazione Roma Sud: code verso la carreggiata esterna. Momenti di intenso caldo, ma anche di traffico congestionato sulle strade della Capitale.

GRA, incidente oggi in complanare diramazione Roma Sud: code verso la carreggiata esterna

Come sempre, una delle arterie più critiche è quella della A90. Il Grande Raccordo Anulare vede un intasamento a causa di un incidente avvenuto in complanare, all’altezza della diramazione di Roma Sud e in direzione della carreggiata esterna. Sul posto, sta intervenendo il personale addetto alla rimozione del sinistro. Forze dell’Ordine anche per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità, attualmente in stato critico.

A seguito dei rilievi, potrebbe definirsi la dinamica dell’incidente. Ancora non si hanno notizie in merito alla situazione di eventuali feriti. Su traffico e tutte le altre info, potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Altre criticità viabilità

Segnalato anche traffico per lavori , con ben 3 chilometri di coda, sull’autostrada A1 Roma-Firenze. I lavori sono in corso tra il bivio della A24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Nord, in direzione Firenze. Astral Infomobilità segnala anche un incendio sulla diramazione Roma Nord, al km 9+700,

tra Settebagni e il bivio Roma-Firenze.