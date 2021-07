Continua il lavoro dell’Amministrazione di Colonna volto all’ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune.

Sono state ripristinate e installate telecamere di contesto in alta definizione.

Grazie ad un intervento di manutenzione, presso piazzale Francesco Capogrossi, sono state riattivate/sostituite alcune telecamere.

Installazione di 2 nuove telecamere, invece, presso via Circonvallazione grazie alla donazione di un cittadino.

Piazzale Francesco Capogrossi è un punto di aggregazione importante per bambini, ragazzi, famiglie e associazioni, dobbiamo fare quanto in nostro potere per renderlo anche un posto sicuro e vivibile.

Via Circonvallazione, invece, ci è stata spesso segnalata dai residenti come una strada pericolosa che le autovetture percorrono ad alta velocità incuranti dei pedoni.

L’installazione di queste due telecamere, oltre a garantire un controllo per la sicurezza della zona, è un primo deterrente per la velocità delle autovetture a cui seguiranno altre azioni di sicurezza stradale nei prossimi mesi.