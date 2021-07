Non ha generato eccessivi problemi legati al traffico il furgone uscito di strada oggi all’altezza di Torrice, in via Casilina. Ancora non si hanno notizie in merito alla dinamica dell’incidente o alle condizioni dell’automobilista del mezzo pesante.

Torrice, incidente via Casilina: furgoncino esce di strada

Sul posto è intevenuto prontamente il personale incaricato per la rimozione del mezzo dalla zona adiacente la strada e per i soccorsi vari. Sul luogo sono giunte anche le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito.

Appena terminati, sarà più semplice chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza di Torrice, in via Casilina.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio