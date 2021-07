L’estate è entrata ormai nella sua fase clou e anche la prossima settimana il solleone sarà l’assoluto protagonista del cielo. Temperature roventi accompagneranno anche l’inizio della prossima settimana, con le giornate di lunedì 12 e martedì 13 luglio 2021 che non regaleranno troppe sorprese in tal senso. Quadro generale decisamente buono, per la gioia di chi si sta attualmente godendo un periodo di ferie nei luoghi di villeggiatura. Nota di particolare attenzione per i venti, che dovrebbero soffiare forti per la giornata di martedì 13 luglio portando qualche pioggia isolata in tarda serata, destinata ad esaurirsi in breve tempo.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 luglio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 12 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 22° C; max 32° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 13 luglio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse con pioggia

Temperatura prevista: min 24° C; max 33° C. Venti: forti

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 12 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 18° C; max 33° C. Venti: deboli

Martedì 13 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 21° C; max 33° C. Venti: deboli