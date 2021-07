“Durante l’estate può capitare che i nostri anziani restino soli a casa, anche per lunghi periodi e possano diventare “preda” di persone senza scrupoli” – questa l’allerta della Polizia di Stato, che spiega quali sono le truffe più diffuse in questo periodo e chiede di far attenzione soprattutto a una di truffa, quella del Bancomat. Scopriamo insieme come funziona.

Truffe estive, occhio alla Truffa del Bancomat!

“Informiamoci e cerchiamo di aiutarli a difendersi dalle truffe! Oggi vi segnaliamo quella del bancomat. In due si avvicinano ad un anziano mentre sta prelevando al bancomat, subito dopo aver digitato il Pin però viene distratto da uno dei due complici, mentre l’altro si impossessa dei soldi appena usciti o, addirittura, digita direttamente la somma da “prelevare”.

Occhio anche ai furti in casa: ecco come scoprono se siete in vacanza!

Insomma, con l'estate e la fine di gran parte delle restrizioni dovute al Covid-19, riprendono anche i furti e i tentativi di truffa. La Polizia di stato ha spiegato anche che recentemente hanno ricevuto segnalazioni di tentativi di furti in casa. La tecnica utilizzata dai ladri è molto particolare e stavolta ha ricevuto un "ingegnoso" aggiornamento. In passato si ricorreva ai segni sui citofoni e quant'altro, adesso si usa un nuovo metodo per capire se qualcuno è in casa o meno.

