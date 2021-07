Come riportato dal Portale Lavoro della Regione Lazio, Mcdonald’s cerca 40 addetti alla sala e alla cucina, in vista della nuova apertura del suo store a Formia, in provincia di Latina.

Apertura nuovo store McDonald’s a Formia: si cercano 40 addetti sala e cucina

Agenzia: McDonald’s (Agenzia privata)

Data di scadenza: 05/08/2021