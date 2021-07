Malta, in quarantena 130 ragazzi italiani: i positivi al Covid-19 sono 50

A Malta in quarantena 130 ragazzi italiani, i positivi sono 50. L’Ambasciata li sta radunando in un albergo di St. Julian’s.

I fatti

Sarebbero tra 120 e 130 gli italiani in quarantena a Malta che finora, secondo quanto si è appreso, si sono messi in contatto con l’Ambasciata italiana. Si tratta in gran parte di teenager in vacanza o studenti delle scuole estive di lingua inglese, che però chiuderanno a partire da mercoledì 14.

I positivi al COVID-19 sono circa 50, mentre gli altri sono in isolamento perché entrati a contatto con i compagni contagiati.

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", sottolinea che l'associazione, come in altre occasioni, offre assistenza ai giovani ed ai genitori che si vorranno rivolgere per la tutela legale.

Settanta minorenni italiani bloccati a Malta nel pomeriggio di venerdì: in 21 sono positivi sintomatici. Un’altra vacanza da sogno che si è trasformata in un incubo

Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull’isola dopo che in 21 sono risultati positivi sintomatici. Ora, a causa dei contagi registrati e della mancata assistenza da parte delle autorità,sono rimasti in un albergo e senza terapia, dall’inizio della settimana. I ragazzi si sono recati in vacanza a Malta grazie a una sovvenzione parziale dell’INPS e tramite un’agenzia di viaggi di Ascoli.

