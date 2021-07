La cura del cuore e della mente: a Colleferro arriva lo studio Indaco

Accoglienza e cura della persona. Sono questi alcuni degli obiettivi principali dello studio Indaco, uno spazio terapeutico creato e guidato dalla Dottoressa Irene Paluzzi, psicologa e specialista nel trattamento cognitivo comportamentale. I percorsi terapeutici e i sostegni psicologici possono essere seguiti individualmente, in coppia oppure in gruppo. Le attività di gruppo sono organizzate intorno a temi sempre più frequenti come ad esempio la dipendenza affettiva o i disturbi alimentari.

Dentro questo scenario si colloca lo studio Indaco, situato lungo Corso Garibaldi 67, a Colleferro. Ma entriamo nel dettaglio.

Approccio e attività: cosa fa lo studio Indaco di Colleferro

Lo studio Indaco è uno spazio di cura psicologica ed emotiva della persona. Si utilizza un approccio cognitivo basato su evidenze scientifiche e integra la visione post razionalista in cui il cuore del percorso terapeutico diventa la ricerca del benessere. Sintomo e comportamento disfunzionale, oscillazioni emotive e sofferenza psichica sono risposte estreme di adattamento. Sono strategie utilizzate nel tentativo di tenere insieme i pezzi della nostra vita e non perdere il senso della nostra identità. La terapia, in questo caso, aiuta a far chiarezza e a ricostruire significati nuovi e più funzionali per la vita della persona. Diventare consapevoli del modo di esprimere il senso di identità è un atto d’amore e rispetto verso la propria storia di vita verso se stessi.

A chi sono rivolti i servizi

I servizi sono rivolti agli adulti che vogliono intraprendere un percorso di psicoterapia e anche a gruppi. Si organizzano incontri su temi specifici come la dipendenza affettiva o argomenti purtroppo sempre più discussi come i disturbi del comportamento alimentare.

Inoltre lo studio si rivolge anche ai bambini, attraverso l’utilizzo della terapia cognitivo comportamentale e un’esperienza decennale nel campo dei disturbi del comportamento e dell’apprendimento si realizzano progetti individuali che tengono conto delle abilità emergenti e del centrale lavoro di rete con la scuola.

Contatti:

INDACO Lo Spazio che cura

Corso Garibaldi 67 Colleferro (Rm)

Telefono: 3886919188

Mail: indaco.studiopsicologia@gmail.com