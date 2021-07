Tor Bella Monaca, blitz alla Torre R10: un arresto e tre denunce

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della locale Stazione hanno effettuato una minuziosa attività di controllo nella zona di via Santa Rita da Cascia, nei pressi della Torre R10 del quartiere di Tor Bella Monaca.

Ecco tutti i dettagli

Il bilancio dell’operazione è di una persona arrestata e altre 3 denunciate a piede libero.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 54 anni, con precedenti, dopo essere stato trovato in possesso di 80 dosi di hashish e 370 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività di spaccio.

Nel frattempo, la rete di controlli ha portato all’individuazione dell’appartamento occupato da una coppia di romani con precedenti, lui di 59 anni sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., lei di 54 anni agli arresti domiciliari. I militari li hanno sorpresi subito dopo aver consumato del “crack” e, considerata la situazione, hanno esteso le verifiche facendo scattare la perquisizione dell’appartamento, dove sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish e circa 300 euro in contanti, frutto della loro illecita attività di spaccio di droga.

Poco dopo, un romano di 47 anni, con precedenti e colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato denunciato per aver violato le prescrizioni del provvedimento adottato nei suoi confronti, essendosi intrattenuto in un bar della zona con numerosi pregiudicati. Nello stesso contesto è stata segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo una ragazza di 24 anni, sorpresa in possesso di una modica quantità di cocaina.

La droga e il denaro rinvenuti nel corso dell’attività sono tati interamente sequestrati, mentre il pusher arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.