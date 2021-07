Nella mattinata di sabato 10 luglio i sindaci di tredici comuni sono scesi in piazza davanti al pronto soccorso di Colleferro, insieme a sindacati, associazioni e semplici cittadini per ribadire la necessità di rafforzare il personale del pronto soccorso e dell’ospedale in generale.

Amministratori dei comuni vicini per difendere l’ospedale di Colleferro e rafforzare il pronto soccorso

I primi cittadini hanno quindi manifestato per far sentire tutto il loro dissenso di fronte alle scelte prese dalla dirigenza sanitaria che, nonostante l’importanza della struttura, che è un punto di riferimento per l’intera Valle del Sacco e l’area sud della provincia di Roma, quindi una zona piuttosto vasta, insiste sulla riduzione di diversi reparti, dopo la chiusura completa di quello di neonatologia.

A rappresentare il comune di Paliano presente l’Assessore Simone Marucci: «La presenza delle istituzioni lancia un segnale importante ed esprime in modo collegiale la necessità di avviare un cambiamento radicale all’interno della struttura sanitaria. È necessario garantire ai cittadini il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e avviare un percorso di cambiamento radicale a partire dal pronto soccorso. Deve partire una nuova fase nella quale, con un cospicuo aumento del personale specializzato, l’ accesso alla struttura sanitaria andrà a soddisfare pienamente le esigenze e la fiducia dei cittadini, ai quali, con questa politica di gestione, viene negato un diritto fondamentale».

«Con questa protesta emerge chiaramente la volontà di far trasparire chiari segnali d’interessamento nei confronti di una situazione latente e probabilmente sottovalutata dai vertici ASL. È indispensabile offrire ai cittadini dei servizi efficienti. Saremo quindi lieti di poter riscontrare la disponibilità dell’Azienda ospedaliera, affinché possa esserci un chiaro e costruttivo motivo di raffronto con le realtà locali». Queste le parole del Sindaco di Paliano Domenico Alfieri.