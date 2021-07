Rifiuti Roma. SULPL: “Impensabile addossare alla Polizia Locale le incapacità amministrative”

Di seguito, le dichiarazioni del SULPL, il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, sul problema dei rifiuti di Roma.

Le dichiarazioni del Sindacato

“In riferimento alla lettera con la quale l’assessore Capitolino Katia Ziantoni ricorda al Comando del Corpo di Polizia Locale, come i controlli di carattere ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti rientrino tra le attività dei caschi bianchi romani, non possiamo non declinare ogni responsabilità sulla gestione del problema rifiuti, sulla mancanza di capacità amministrativa di istituzioni e strutture preposte, trovando ridicolo come si possa semplicemente ipotizzare che la mancata raccolta di cumuli di rifiuti giacenti, o i roghi degli stessi appiccati illecitamente da cittadini disperati, siano ascrivibili ai mancati controlli del Corpo di Polizia Cittadino”, dichiara in una nota Marco Milani, Segretario Romano Aggiunto del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che continua: “Ricordiamo all’assessore come il Corpo di Polizia Locale, già sotto organico di oltre 2000 unità e con lavoratori gIà pesantemente spremuti in violazione alle norme contrattuali sugli straordinari, che potrebbero veder presto un intervento della Corte dei Conti, abbia moltissime altre competenze che vanno dalla viabilità, polizia stradale, al rilevamento degli incidenti passando per gli sgomberi di appartamenti occupati e controllo dei campi nomadi.

Nonostante tutto questo non sono mancate importanti operazioni di contrasto ai reati ambientali. Accostare l’attività del Corpo al fallimento della gestione rifiuti, lo troviamo quantomeno ingeneroso”, è quanto dichiarato dal Sindacato.

