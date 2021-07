“Dai dati odierni, i giovanissimi sono in ottima percentuale e ci auguriamo aumenti velocemente per prepararsi alla ripresa della scuola. Sono un grande esempio per i più grandi!

I ventenni, già autonomia nelle scelte, devono seguire il buon esempio: vaccinarsi, vivere e far vivere più serenamente a tutti. L‘estate è dei vaccinati!

La percentuale è calcolata sul totale della popolazione assistita nel territorio della ASL di Frosinone, e sono stati vaccinati tutti presso la ASL di Frosinone. La percentuale potrà essere maggiore certamente poiché ci sono casi di persone vaccinate fuori dal territorio della ASL di Frosinone”.

In galleria la tabella del 10 luglio 2021, con età e percentuale vaccinati. (Refuso nella fascia di età 80-89).

Foto di repertorio