“La Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera ad un incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole a beneficio degli allevatori di bovini.

E’ stato infatti approvato un emendamento a mia prima firma grazie al quale vengono erogati ulteriori 5 milioni di euro per la zootecnia in considerazione del momento di difficoltà vissuto per l’aumento dei costi dei mangimi.

Si tratta di un comparto – particolarmente rappresentato nel territorio dei Castelli Romani – che, dopo aver sopportato e resistito ai contraccolpi causati dal crollo del canale Horeca durante le chiusure, si ritrova adesso a scontare il rialzo dei prezzi delle materie prime. Questo risultato conferma l’attenzione che Forza Italia continua a dedicare alla tutela della filiera lattiero-casearia.

Un ringraziamento va ai deputati di Forza Italia componenti della Commissione Bilancio della Camera, Roberto Pella, Stefania Prestigiacomo, Mauro D’attis, Francesco Cannizzaro, Andrea Mandelli e Paolo Russo per il lavoro profuso”. Lo dichiara in una nota la deputata Maria Spena, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera.